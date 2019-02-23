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Дима Билан выступил в Петербурге с двумя переломами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Известный певец Дима Билан рассказал, что выступил на концерте в Санкт-Петербурге 22 февраля с двойным переломом ноги. Артист уточнил, что падение произошло 18 февраля — он неудачно поскользнулся на льду. Врачи диагностировали двойной перелом и настаивали на срочной операции, чтобы вставить в ногу пластину. 

«Но я не отменил и не перенес шоу на другие даты. Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство!» — написал Билан в Instagram. 

Он отметил, что все запланированные концерты остаются в силе. 

12 февраля Билан прокомментировал итоги вручения престижной американской премии в области музыки «Грэмми». Музыкант посетовал, что во время просмотра церемонии награждения не увидел ни одного «стержневого человека».

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