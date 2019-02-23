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Аршавин отказался комментировать обвинения супруги в угрозах

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин отказался говорить о действиях своей жены Алисы, которая обвинила спортсмена в угрозах и обратилась с соответствующими заявлениями в силовые структуры, сообщает 23 февраля издание Sport24.

«Угрозы жене? Ждал, когда будет этот вопрос. Без комментариев», — сказал Аршавин.

11 февраля супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина написала на него заявление в полицию Санкт-Петербурга. Женщина утверждает, что со стороны Аршавина в ее адрес поступили угрозы.

19 февраля стало известно, что Казьмина подала заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) из-за того, что неизвестные люди, пришедшие вместе с Аршавиным на встречу по разделу имущества и разводу, представились сотрудниками ведомства и угрожали ей.

Футболист Андрей Аршавин и журналистка Алиса Казьмина поженились в 2016 году. У них родилась дочь Есения. 5 января 2019 года стало известно, что супруги развелись. Это произошло после скандальной вечеринки с двумя девушками-моделями, которых спортсмен катал на лошадях. При этом в окружении Аршавина рассказали, что формально развод еще не состоялся.

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