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Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

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Украина перестала лидировать в рейтинге притока мигрантов в Россию. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на портале ведомства. Количество украинских мигрантов в 2018 году сократилось более чем в три раза по сравнению с 2017 годом — с 47,7 тыс. до 14,8 тыс. жителей.

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По состоянию на 1 января этого года больше всего переселенцев в РФ отмечается среди граждан Таджикистана. В 2018 году была зарегистрирована 31 тыс. человек. При этом годом ранее в Россию въехало 34,6 тыс. жителей республики.

На втором месте в списке расположился Казахстан. Из него в прошлом году эмигрировали 26,5 тыс. человек, а в 2017 году — 32,7 тыс.

Из-за снижения количества приезжих и повышения спроса россиян на переезд за границу миграционный прирост населения страны в прошлом году уменьшился на 87 тыс. человек (это чуть более 40% от общего числа жителей). Увеличение переселений в РФ зафиксировано лишь среди граждан Азербайджана, Армении, Турции и Эстонии.

20 февраля стало известно, что в период с 1993 года по 2017 год 137 украинских спортсмена меняли гражданство и выступали за другие страны. Большинство из них (47 человек) уехали в Россию. Еще 25 эмигрировали в Азербайджан, а оставшиеся 12 — в США.

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