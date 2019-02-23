СМИ узнали о пересечении поездом Ким Чен Ына границы между КНДР и Китаем

Поезд, в котором, вероятно, едет глава КНДР Ким Чен Ын, в субботу, 23 февраля, пересек границу с Китаем. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

На продемонстрированных кадрах видно, как поезд, похожий на тот, на котором северокорейский лидер ранее уже приезжал в КНР, пересек границу в районе китайского города Даньдун.

Ранее стало известно, что 23 февраля Ким Чен Ын выехал с железнодорожного вокзала Пхеньяна во вьетнамскую столицу Ханой на предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча двух лидеров пройдет 27–28 февраля.