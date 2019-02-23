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Появилось видео с места подрыва автомобиля на КПП под Донецком

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Фото: РЕН ТВ
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Появилось видео с места подрыва гражданского автомобиля на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает РЕН ТВ.

По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще один пострадал.

Находившийся за рулем автомобиля мужчина скончался на месте происшествия, женщина умерла позже в больнице. Еще один мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, ему оказывают помощь.

По словам выжившего пассажира, в момент происшествия водитель транспортного средства съехал на обочину, но не справился с управлением и машину занесло.

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