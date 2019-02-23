В Бурятии отдел полиции проверят после стриптиза на корпоративе

МВД Бурятии проведет служебную проверку после публикации в социальных сетях видео из Октябрьского отдела полиции в Улан-Удэ. Поздравить полицейских с 23 февраля пришла стриптизерша, которая исполнила для них танец в нижнем белье.

В главке намерены установить должностных лиц, которые нарушили нормы профессиональной этики и служебную дисциплину. По итогам проверки они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отмечает РЕН ТВ.

В декабре прошлого года сообщалось, что жителей Нового Уренгоя возмутило выступление танцовщицы на пилоне перед несовершеннолетними на конкурсе. Видеозапись танца появилась в социальных сетях.