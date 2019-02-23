Автомобилисты в Ижевске изобразили автомат Калашникова

Около 80 автомобилистов и сотрудников ГАИ в Ижевске изобразили своими машинами автомат Калашникова в рамках флешмоба ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

«Прошел флешмоб, посвященный 100-летию Калашникова, ко Дню защитника Отечества. Всего приняли участие около 80 автомобилей. Людей собирали через социальные сети», — приводит сообщение «РИА Новости».

В 2019 году в России отмечается 100-летие со дня рождения изобретателя Михаила Калашникова.

Ранее 23 февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в честь Дня защитника Отечества.