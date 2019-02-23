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В Индии число жертв отравления алкоголем возросло до 89

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Фото: REUTERS/Anuwar Hazarika
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На северо-востоке Индии 89 человек погибли после отравления некачественным алкоголем. Об этом в субботу, 23 февраля, пишет агентство DPA.

Отмечается, что среди жертв в основном работники чайных плантаций в штате Ассам, которые употребляли некачественный ликер с метанолом в составе. По данным местной полиции, сотрудники плантаций выпивали, отмечая получение зарплаты, после чего испытывали сильную головную боль, тошноту и удушье. В настоящий момент задержаны владелец предприятия, изготовившего алкоголь, а также еще четыре человека, пишет ТАСС

В штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии в начале февраля жертвами отравления некачественным алкоголем стали более 110 человек.

18 февраля сообщалось, что в 2018 году в России на 18% по сравнению с 2017 годом снизилось число умерших от случайных отравлений алкоголем и составило 5568 случаев. При этом уточняется, что количество смертей в Москве в результате отравлений алкоголем увеличилось в 2018 году на 45% и составило 123 случая. Наибольшее снижение количества погибших от случайных отравлений алкоголем зафиксировали в Ярославской области — 153 случая.

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