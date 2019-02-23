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Минкультуры рассказало о работе Московской консерватории после пожара

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Руководство Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского не намерено отменять концерты из-за пожара в одном из корпусов учреждения в Среднем Кисловском переулке. Об этом рассказали агентству «РИА Новости» в пресс-службе Минкультуры РФ.

Там добавили, что причиной ЧП стало короткое замыкание в здании, законсервированном под реконструкцию.

Ранее 23 февраля сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание, возникшее на третьем этаже пристройки консерватории. При этом огонь не затронул основное здание учреждения. Площадь пожара составила 30 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

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