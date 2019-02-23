Самолет ВВС США пролетел над Россией

Самолет американских ВВС Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.

Полет самолета с бортовым номером 61-2670 был совершен в пятницу, 22 февраля, в рамках Договора по открытому небу. Согласно данным портала Boeing был замечен над Читой.

Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки. В соответствии с этим документом каждая из 34 стран-участников получила право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот.

В августе 2018 года стало известно, что США фактически заморозили этот договор, ограничив наблюдательные полеты над своей территорией.