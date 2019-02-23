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МВД Украины проверит информацию о подкупе избирателей со стороны Порошенко

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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МВД Украины начало проводить обыски по делу о подкупе избирателей на выборах президента Украины со стороны штаба действующего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом заявил в беседе с изданием «Зеркало недели» глава ведомства Арсен Аваков.

Он отметил, что в распоряжении ведомства в настоящий момент находятся несколько дел, которые расследуются по заявлению кандидата в президенты Украины от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По словам Авакова, «они касаются «сеток» Порошенко.

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«Как выглядит работа «сеточников»? Вы заходите в подъезд и обходите все квартиры. Вы говорите: «Я агитатор кандидата Х…». Вам в ответ: «Пошел ты…». И так пять раз. Агитатор жителей этих пяти квартир вычеркивает. В других квартирах отвечают: «Ну, давайте поговорим о кандидате…» — агитатор обозначает жителей этих квартир как потенциально лояльных к кандидату», — объяснил Аваков.

По словам главы МВД, на подкуп избирателей за счет госбюджета выделяется 1,5 млрд гривен (более $55 млн). Планируемый охват избирателей — от 700 тыс. до 6 млн. Отмечается, что за свою работу они получат 500 гривен — сейчас, 500 — потом и 1 тыс. гривен — премия, если кандидат выиграет.

«И дело не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств. В подобной схеме средства привлекаются из госбюджета», — заключил Аваков.

21 февраля шестой апелляционный административный суд Киева отклонил иск кандидата в президенты Юлии Тимошенко, которая обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в незаконной агитации. В партии «Батькивщина» пообещали, что в течение двух дней подадут апелляцию на решение суда.

20 февраля стало известно, что со старта президентской избирательной кампании 31 декабря 2018 года на Украине было возбуждено 69 уголовных дел. 37 из них связаны с нарушениями избирательного законодательства, 32 — с проведением предвыборной агитации.

15 января Тимошенко заявила об отсутствии у действующего главы государства Петра Порошенко шансов на победу.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.

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