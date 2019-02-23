Оставленного в «Лосином острове» ребенка передадут под опеку после следственных действий

Ребенка, оставленного матерью на ночь в заповеднике «Лосиный остров», могут передать под опеку только после всех исследований и следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.

По ее словам, сейчас шестилетний мальчик находится в медицинском учреждении, он активно восстанавливается, с ним работают психологи и другие специалисты.

22 февраля сообщалось, что Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца мать мальчика Надежду Куликову, которая оставила сына на ночь в парке.

По словам ребенка, мама специально оставила его в лесу, так как рассердилась, что он чуть не утопил собаку. Он рассказал, что родительница вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и замотала скотчем в районе подмышек, чтобы его нельзя было снять. Женщина обвинения отрицает.

В отношении Куликовой возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», ей предъявлено обвинение.

Сообщалось, что временным опекуном ребенка может стать его бабушка.