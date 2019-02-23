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Венесуэла частично закрыла границу с Колумбией

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Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о временном закрытии трех мостовых переходов в Колумбию. Об этом она сообщила в пятницу, 22 февраля, в Twitter.

Политик также потребовала от президента Колумбии Ивана Дуке прекратить предоставлять территорию своей страны для действий США.

По ее словам, будут закрыты мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон.

Родригес пообещала, что сообщение между странами восстановят после того, как закончатся «грубые насильственные действия» против Венесуэлы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро, опасающийся провокации США и поставок оппозиции оружия под предлогом гуманитарной помощи, закрыл границы с Бразилией и Колумбией.

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя исполняющим обязанности президента, подписал указ, разрешающий доставку американской гуманитарной помощи в страну. Мировые СМИ окрестили этот шаг кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Москва не исключила начала силовых провокаций в Венесуэле из-за поставок американской «гумпомощи».

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