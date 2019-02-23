Лоза оценил слова претенденток на Евровидение от Украины о Крыме

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал ответ участниц финала украинского национального отбора на Евровидение-2019 Анны и Марии Опанасюк о принадлежности Крыма. Артистки отказались назвать территорию украинской или российской, но при этом заявили, что Украина полуостров потеряла.

Лоза поддержал украинских исполнительниц, заявив, что после референдума в Крыму в 2014 году, все вопросы о принадлежности территории должны быть сняты.

«Артисток спросили, они ответили, в общем-то, правильно. Я всегда говорил одно и то же: нельзя рассматривать Крым как наш и наш — он тех людей, которые там живут», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, музыкант привел в пример своих родственников, живущих в Крыму. По его словам, в 1991 году они проголосовали за вхождение в состав Украины, а в 2014 — за воссоединение с Россией.

Также Лоза раскритиковал украинские власти за нежелание признавать реальность в вопросе Крыма.

«Был референдум, жители приняли решение, все вопросы должны на этом закончиться. Всегда надо спрашивать людей, украинцы этого делать не хотят и начинаются обижаться, когда кто-то призывает их к разуму», — заявил исполнитель.

Инцидент произошел в эфире украинского телеканала ATR. Ведущий Роман Скрыпин напомнил телезрителям, что родители Анны и Марии Опанасюк живут и работают в Крыму, и спросил девушек о принадлежности полуострова.

«Многие политики могут говорить, что Крым — наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — ответили сестры Опанасюк.

Кроме того, они назвали полуостров своим домом и признали, что Украина потеряла Крым.