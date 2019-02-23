Нигерийцы стали жертвой мошенника и не могут покинуть Сочи

Группа нигерийцев застряла в России после Чемпионата мира по футболу, став жертвами случайного афериста. Фанаты из Африки мечтали остаться в Сочи, чтобы стать футболистами.

Иностранцы заключили контракт с мошенником, он обещал сделать визу. После сделки гости мундиаля остались без документов, им грозит депортация.