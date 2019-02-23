Один из основателей Twitter покидает совет директоров компании

Один из основателей американской компании и одноименной социальной сети Twitter Эван Уильямс покидает ее совет директоров, заявил он в пятницу, 22 февраля, сообщает «Интерфакс».

«Мне очень повезло работать в совете директоров в течение 12 лет (с тех пор как появился совет директоров. — Ред.). Было невероятно интересно, познавательно, а временами и напряженно», — написал Уильямс в своем аккаунте.

Он добавил, что уходит, чтобы «сфокусироваться на других вещах».

В ноябре 2018 года стало известно, что руководство сети микроблогов Twitter планирует отказаться от кнопки «Мне нравится» с целью повышения качества обсуждений на ресурсе. Основатель социальной сети Джек Дорси признался, что он не фанат кнопки в форме сердца.