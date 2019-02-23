Умер бывший прокурор Москвы Анатолий Зуев

В возрасте 72 лет скончался бывший прокурор города Москвы Анатолий Зуев.

Прощание с ним состоится 25 февраля в 10:00 мск в ритуальном зале морга ГКБ № 52.

Анатолий Зуев родился в 1946 году в Киевской области.

В 1972 году окончил факультет правоведения Харьковского юридического института, пишет «НСН».

С конца 1970-х по 1994 год служил в прокуратуре Камчатской области старшим помощником прокурора.

Позже возглавил региональное ведомство.

Также работал в прокуратурах Брянской области.

С 2004 по 2006 год — прокурор города Москвы. При нем расследовалось множество громких и резонансных дел.

За службу награжден знаком «Почетный работник прокуратуры РФ» и медалью «290 лет прокуратуре России».