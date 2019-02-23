Умер бывший прокурор Москвы Анатолий Зуев
В возрасте 72 лет скончался бывший прокурор города Москвы Анатолий Зуев.
Прощание с ним состоится 25 февраля в 10:00 мск в ритуальном зале морга ГКБ № 52.
Анатолий Зуев родился в 1946 году в Киевской области.
В 1972 году окончил факультет правоведения Харьковского юридического института, пишет «НСН».
С конца 1970-х по 1994 год служил в прокуратуре Камчатской области старшим помощником прокурора.
Позже возглавил региональное ведомство.
Также работал в прокуратурах Брянской области.
С 2004 по 2006 год — прокурор города Москвы. При нем расследовалось множество громких и резонансных дел.
За службу награжден знаком «Почетный работник прокуратуры РФ» и медалью «290 лет прокуратуре России».