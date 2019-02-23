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Исполнитель Despacito выступил на концерте у границы Венесуэлы

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Исполнитель Despacito Луис Фонси и еще несколько знаменитостей выступили на концерте, организованном основателем Virgin Group миллиардером Ричард Брэнсоном. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщила The Miami Herald.

Брэнсон заявил, что это благотворительной концерт и добавил, что 99% людей во всем мире понимают, что происходит в Венесуэле.

Мероприятие проводится возле мостового перехода Tienditas на колумбийской стороне границы в Кукуте.

Целью назван сбор $10 млн для пострадавших от происходящего в стране венесуэльцев.

Напряженность, вызванная экономическим кризисом в Венесуэле, продолжается с 2014 года.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада и еще ряд стран южноамериканского континента. Спустя неделю Европарламент одобрил резолюцию о признании оппозиционера и.о. президента Боливарианской республики.

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