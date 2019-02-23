Колокольцев поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил личный состав и ветеранов полиции с Днем защитника Отечества. Текст поздравления опубликован на сайте МВД РФ.

Колокольцев заявил, что многовековая история российского государства полна примеров доблести солдат и офицеров. При этом 23 февраля, по его словам, является праздником для всех представителей сильного пола, поскольку «этот день олицетворяет стойкость и отвагу, готовность каждого, независимо от профессии, встать на защиту родной земли».

Помимо этого, Колокольцев отметил, что личный состав МВД поддерживает традиции старого поколения и чтит память тех, кто отдал жизнь, защищая суверенитет государства. Министр пожелал защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и благополучия.

21 февраля стало известно, что российские мужчины хотят получить в подарок на День защитника отечества. Согласно опросу, более четверти мужчин желают в подарок электронные гаджеты. Почти столько же хотят получить часы, а на третьем месте в рейтинге презентов — автомобили.