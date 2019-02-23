Россиянам хотят запретить держать дома медведей и пауков

Минприроды выступило с предложением запретить домашнее содержание ядовитых пауков, скорпионов, львов и медведей. Проект можно найти на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В список, дополняющий закон о запрете жестокого обращения с животными, вошли крупные хищники весом более 20 кг, такие как медведи, львы и тигры, а также ядовитые змеи, пауки, скорпионы и некоторые морские млекопитающие, для которых трудно создать условия комфортного содержания.

Исключением могут стать такие случаи, как забота о раненном животном или невозможность вернуть его в естественную среду обитания.

В документе отмечается, если животное купили до 1 января 2020 года, владелец может оставить его дома. Также некоторых животных разрешат содержать на земельных участках.

Ранее, 11 февраля, сообщалось, что депутатов Госдумы попросили ввести запрет на удаление когтей у кошек. По словам председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике Зои Зотовой, проведение онихэктомии — операции по удалению передних фаланг на лапах у котов — должно совершаться исключительно по медицинским показателям, но не по прихоти владельцев животных.