Медведева обыграла Туктамышеву в финале Кубка России

Фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в женском одиночном катании в финале Кубка России, проходившего в Великом Новгороде. Об этом 22 февраля сообщает ТАСС.

В короткой и произвольной программах она набрала в общей сложности 222,90 балла.

Второе место досталось Елизавете Туктамышевой, получившей 221,19 балла, а третью позицию заняла Виктория Васильева с 208,75 баллами.

Комментируя свое выступление фигуристка рассказала, что мешало подготовке к соревнованиям, а также заявила, что исправила прошлые ошибки.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане спортсменка получила две серебряные медали — в одиночном катании и командных соревнованиях.

Финал Кубка России стал последним турниром перед определением состава сборной России, которая отравится на чемпионат мира в японскую Сайтаме 18–24 марта. Однако, ранее тренер Илья Авербух отметил, что хорошее выступление не гарантирует фигуристке места на соревнованиях в Японии.