Российского бойца UFC дисквалифицировали на два года

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Халид Муртазалиев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщили в пресс-службе Антидопингового агентства США (USADA).

Отмечается, что взятые у Муртазалиева в октябре и декабре прошлого года допинг-пробы дали положительный результат.

Срок дисквалификации будет отсчитываться с 3 октября 2018 года. Россиянин принял и согласился с решением USADA, пишет ТАСС.

25-летний Муртазалиев выступает в среднем весе. На счету спортсмена 14 побед и два поражения. В рамках UFC он провел всего один поединок.

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