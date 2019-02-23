Непонятное существо с человеческими зубами шокировало пользователей Сети

Жительница Аргентины обнаружила на рисовом поле тело похожего на угря существа с человеческими зубами, пишет Daily Mail.

Находка была совершена неподалеку от города Сан-Хавьер в аргентинской провинции Санта-Фе.

Мария Джулия Кандотти отметила, что это не первое пугающее существо, которое она встречает в этой местности. Она опубликовала фотографии животного в Facebook и изрядно напугала подписчиков.

«Этот красавец проплыл вниз по реке и оказался на рисовом поле. Мы не знаем, что это, но мы нашли еще одного такого. Будьте осторожны!» –– написала она.

«Оно отвратительное и страшное», –– написал в ответ один из пользователей.

Позже эксперты предположили, что на фото запечатлена американская грязевая рыба или лепидосирен –– представитель двоякодышащих рыб из Нового Света.

Эти животные способны дышать в воде и на суше и обычно водятся в болотах.

«Они строят маленькие пещеры в грязи и создают своего рода кокон, в котором могут оставаться в течение двух или трех лет», –– пояснил профессор национального института озероведения Пабло Скаработти.

19 февраля сообщалось, что двухметровый мутант в озере напугал жителей китайского Гуанчжоу.