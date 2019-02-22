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Польша заподозрила Еврокомиссию в поддержке интересов России

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Фото: TASS/ZUMA
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Возражения в Еврокомиссии (ЕК) против строительства канала через Балтийскую косу появились из-за позиции России. Об этом заявил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик в интервью Polskie Radio в четверг, 22 февраля.

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«Представитель России обратился в ЕК, а она впоследствии выразила предостережение на основе российских утверждений», — цитирует «Газета.ру» министра.

При этом Грубарчик призвал не подаваться российскому изложению вопроса.

Канал должен соединить Балтийское море с Вислинским заливом, и польский «Гринпис» утверждает, что он принесет вред окружающей среде.

13 января губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на намерение Польши построить искусственный остров в Калининградском заливе с целью обеспечения государственной безопасности и экономического развития региона. По его мнению, таким образом польские власти желают сэкономить средства при строительстве судоходного канала через Балтийскую косу.

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