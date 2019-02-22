В Китае запретили требовать у женщин тест на беременность при найме

Пройти тест на беременность при найме больше не будут требовать в Китае. Об этом сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения страны.

Отмечается, что к нарушителям этого распоряжения будут применяться штрафные санкции — от 10 тыс. юаней ($1,5 тыс.), сообщает «РИА Новости».

Более того, предыдущие распоряжения министерства снимают при приеме на работу ограничения по половому признаку и направлены на недопущение дискриминации в отношении женщин.

В ноябре 2018 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не исключил, что российскую пилотируемую лунную миссию в 2030-х годах может возглавить женщина, и заверил, что в космической сфере нет гендерной дискриминации.