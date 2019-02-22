Московских водителей призвали к внимательности на дорогах 23 февраля

Столичных водителей призвали быть внимательнее на дорогах 23 февраля в связи с проведением праздничных мероприятий и погодными условиями. Такие рекомендации выпустило ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Автомобилистов призвали соблюдать правила дорожного движения и не создавать аварийно опасных ситуаций, уточняет агентство «Москва».

Также отмечается, что из-за мероприятий в честь празднования Дня защитника Отечества на Страстном бульваре и улице Петровка может быть ограничен доступ к парковочным местам.



23 февраля в Москве парковка будет бесплатной. При этом платными останутся огороженные шлагбаумами плоскостные стоянки.

Во вторник мэрия Москвы напомнила, что в праздничные выходные в столичных парках пройдут несколько десятков бесплатных мероприятий. Для посетителей подготовили квесты, экскурсии и конкурсы.