Назарбаев запретил использовать русский язык на казахских деньгах

Надписи на русском языке исчезнут с банкнот и монет казахстанской национальной валюты — тенге. Соответствующий указ подписал президент страны Нурсультан Назарбаев. Документ опубликован в пятницу, 22 февраля, на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов республики «Адилет».

Согласно новой концепции дизайна денег, текст надписей оформляется на государственном языке. При этом на инвестиционных и коллекционных монетах допускается использование иностранного языка, отмечает «Газета.ру».

Указ вступает в силу со дня подписания. Сама концепция дизайна банкнот и монет в Казахстане была утверждена в декабре прошлого года, уточняет ТАСС.

Реакция Москвы

Информацию о том, что надписи на русском языке уберут с купюр и монет тенге, уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что это — внутреннее дело Астаны.

«С другой стороны, мы, безусловно, поддерживаем контакт с нашими казахстанскими коллегами и партнерами по вопросу прав жителей Казахстана, для которых русский язык является основным», — заявила она во время брифинга для журналистов.

По словам дипломата, в Москве видят, что власти Казахстана прикладывают немалые усилия для сохранения русского языка.