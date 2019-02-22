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Эксперты назвали скетч Comedy Woman психологической диверсией

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Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
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Специалисты, изучившие одно из выступлений на шоу Comedy Woman, состоявшееся в 2013 году, пришли к выводу, что оно являются психологической диверсией, направленной на разрушение культурологических смыслов и традиционных российских ценностей. Об этом 22 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Речь идет о скандальном скетче, который ранее критиковал режиссер Никита Михалков. В своем выступлении артистки — Екатерина Варнава, Надежда Сысоева и Наталия Медведева — допустили неуместные реплики по поводу смерти Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева.

«Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал?» — говорит одна из участниц шоу.

«Нет! Это замерзший дух генерала Карбышева! Он подошел к тебе сзади и приобнял... Ухх!» — ответила другая, вызвав смех в зале.

«Да ну! Может, это слоненок с циркулем с обложки альбома для рисования к тебе пришел?» — продолжили они.

Летом 1941 года тяжелораненый Карбышев оказался в немецком плену. За несколько лет заключения он не согласился на сотрудничество. В феврале 1945 года его, как и некоторых других узников концлагеря Матхаузен, вывели на плац и стали поливать водой на морозе. После пыток советский генерал был убит.

«В представленных материалах (выступлении Comedy Woman) идет агрессивное навязывание зрителю оккультного мировоззрения, присутствует бесчеловечная десакрализация таинства смерти, осмеивается культурологическая, позитивная, социальная норма, средствами искусства предпринимается попытка легитимация порочного образа жизни, как приемлемого примера для современной молодежи», — сказано в заключении психологов.

Эксперты пришли к выводу, что резиденты Comedy Woman своей откровенной пошлостью взламывали у зрителя чувство интимного стыда, что может спровоцировать появление девиаций, а также тяжелых форм шизофрении. Также они отметили, что выступающие допустили оскорбление личного достоинства генерала Карбышева.

9 февраля бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева извинилась за шутку о советском генерале, которая прозвучала из ее уст шесть лет назад. Артистка отметила, что была уверена в том, что это вымышленный персонаж и никак не сопоставила имя с реальной историей.

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