В Брянске суд обязал отреставрировать усадьбу Баженова

Советский районный суд Брянска обязал собственника усадьбы Баженова провести комплекс работ по реставрации объекта историко-культурного наследия.

Судом было установлено, что здание на улице Калинина является объектом культурного наследия регионального значения «Усадьба Баженова с флигелем» и включено в перечень памятников архитектуры и градостроительства, которые представляют историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, пишет NASHBRYANSK.RU.

Согласно закону, собственник должен был также обеспечить охрану объекта. Однако меры для сохранения уникального здания приняты не были, в результате чего усадьба была разрушена.

Суд обязал владельца провести реставрационные работы. Усадьбу должны восстановить в течение двух лет.