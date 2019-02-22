Новые фонари в виде паруса украсят набережную Анапы

На набережной Анапы в этом году появятся новые светодиодные фонари из нержавеющей стали и ударопрочного покрытия в форме паруса. Всего планируется установить 17 таких арт-объектов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, первые пять фонарей уже были установлены. Они разместились от ресторана «Ковчег» до ЖК «Золотая бухта». На следующей неделе планируется установить еще четыре «паруса».

Фонари сделаны из нержавеющей стали и ударопрочного светорассеивающего монолитного поликарбоната. Полностью завершить монтаж арт-объектов планируется к началу летнего сезона, пишут «Кубанские новости».

12 февраля в Анапе состоялось открытие пешеходного моста через реку Анапка. Мост был реконструирован, специалисты провели укрепительные работы. Одним из первых переход проверил глава города Юрий Поляков.