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Facebook отказалась от следящих за пользователями приложений

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Американская компания Facebook полностью отказалась от своих приложений для мобильных устройств на платформах Android и iOS, которые собирают данные о пользователях.

По данным портала TechCrunch, использование бесплатных программ для исследования рынка компанией уже прекращено. Из магазина Google Play удалена программа Onavo VPN, а подобное приложение для iOS заблокировано компанией Apple в конце января.

Тогда же портал обнародовал результаты собственного расследования. Согласно его данным, Facebook с 2016 года платил пользователям в возрасте от 13 до 35 лет по $20 в месяц за установку приложения. Оно давало доступ компании к переписке в соцсетях, адресам электронной почты и другим данным.

16 февраля стало известно, что Facebook ведет отдельный список людей, которые могут представлять для нее угрозу, и отслеживает их геолокацию. В список могут попасть как агрессивно настроенные пользователи, так и бывшие сотрудники компании, недовольные увольнением.

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