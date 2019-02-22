Новый мост возведут в Приморье до конца 2019 года

В Шкотовском районе Приморского края до конца 2019 года планируют построить новый мост через реку Лобога. Строительство начнут в конце апреля.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края, длина мостового сооружения составит 72 м. На данный момент объявлен конкурс по поиску подрядчика. Строительство планируют начать в конце апреля.

Отмечается, что изначально строители должны будут разобрать старый мост, который находится в аварийном состоянии, и обеспечить временный объезд для транспорта.

По словам и.о. директора Примавтодора Алексея Ширшова, после обустройства объезда начнутся основные строительные работы — бурение скважин, устройство опор и монтаж пролетных строений.