Прямой эфир

Новый мост возведут в Приморье до конца 2019 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Шкотовском районе Приморского края до конца 2019 года планируют построить новый мост через реку Лобога. Строительство начнут в конце апреля.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края, длина мостового сооружения составит 72 м. На данный момент объявлен конкурс по поиску подрядчика. Строительство планируют начать в конце апреля.

Отмечается, что изначально строители должны будут разобрать старый мост, который находится в аварийном состоянии, и обеспечить временный объезд для транспорта.

По словам и.о. директора Примавтодора Алексея Ширшова, после обустройства объезда начнутся основные строительные работы — бурение скважин, устройство опор и монтаж пролетных строений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 200 км двух федеральных трасс отремонтируют в Якутии в 2019 году
Экспертизу мостов проведут в Сахалинской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017