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Дорогу Хабаровск-Комсомольск-Ванино отремонтируют за федеральный счет

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Автодороге Хабаровск–Лидога–Ванино с подъездом к Комсомольску был присвоен государственный номер А-376 и наименование Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре. Средства на содержание трассы выделили из федерального бюджета.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства, на данный момент идет подготовка к выезду на объект межведомственной комиссии. Она определит наиболее аварийные участки дороги и точки концентрации мест ДТП. Их планируется ликвидировать в первую очередь.

Главный инженер ФКУ ДСД «Дальний Восток» Виктор Тимонов отметил, что чем раньше в Федеральное дорожное агентство будут направлены документы, тем лучше. В случае если процедура передачи завершится к 1 мая, то за лето можно будет успеть выполнить большой объем работ.

По словам Тимонова, сейчас идет подготовка к госзакупке на проведение работ по содержанию трассы. Предполагается, что контракт будет рассчитан до 2021 года.

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