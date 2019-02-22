Минтранс предложил дополнительно направить 2,5 млрд рублей на авиасообщение с ДФО

Министерство транспорта предложило дополнительно направить 2,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование авиасообщения с Дальним Востоком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.

Министерство разработало и направило на согласование проект соответствующего распоряжения правительства, отмечает ТАСС.

19 января сообщалось, что министерство надеется в 2019 году сохранить цены на авиабилеты на текущем уровне. Глава Минтранса Евгений Дитрих отмечал, что это будет непросто, учитывая, что стоимость топлива не снижается, а компенсаций авиакомпании пока не получили.

16 января ведомство подготовило предложения о дополнительном выделении 5,2 млрд рублей на субсидирование пассажирского авиасообщения с Дальним Востоком. Тогда отмечалось, что реализация инициативы позволит перевезти в текущем году на льготных условиях дополнительно не менее 785 тыс. пассажиров.