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Минтранс предложил дополнительно направить 2,5 млрд рублей на авиасообщение с ДФО

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Министерство транспорта предложило дополнительно направить 2,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование авиасообщения с Дальним Востоком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.

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Министерство разработало и направило на согласование проект соответствующего распоряжения правительства, отмечает ТАСС.

19 января сообщалось, что министерство надеется в 2019 году сохранить цены на авиабилеты на текущем уровне. Глава Минтранса Евгений Дитрих отмечал, что это будет непросто, учитывая, что стоимость топлива не снижается, а компенсаций авиакомпании пока не получили.

16 января ведомство подготовило предложения о дополнительном выделении 5,2 млрд рублей на субсидирование пассажирского авиасообщения с Дальним Востоком. Тогда отмечалось, что реализация инициативы позволит перевезти в текущем году на льготных условиях дополнительно не менее 785 тыс. пассажиров.

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