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Бабушка может стать опекуном брошенного в «Лосином Острове» ребенка

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Временным опекуном мальчика, которого мать бросила ночью в парке «Лосиный Остров», может стать его бабушка. В настоящее время органы опеки и попечительства рассматривают этот вариант, сообщается 22 февраля на сайте детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

«Сейчас важно, чтобы все силы были направлены на поддержку и восстановление ребенка. Очень надеюсь, что общими усилиями удастся компенсировать тот вред, ту травму, которая ему была нанесена», — отметила Кузнецова.

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Она добавила, что благодаря поддержке бабушки состояние ребенка стало улучшаться.

В этот же день сообщалось, что Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца Надежду Куликову, которая оставила шестилетнего сына на ночь в парке «Лосиный Остров». Следствие обосновало необходимость ареста тем, чтобы женщина не смогла скрыться или оказать давление на сына с целью изменения им показаний.

18 февраля подозреваемая 1985 года рождения обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что якобы накануне ребенок сбежал в парке «Лосиный Остров» и она всю ночь его безуспешно искала. Позднее шедшего по обочине дороги с мешком на голове и обмотанного скотчем ребенка обнаружил один из автомобилистов.

По словам мальчика, мама специально оставила его в лесу, так как рассердилась, что он чуть не утопил собаку. Он рассказал, что родительница вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и замотала скотчем в районе подмышек, чтобы его нельзя было снять. Женщина обвинения отрицает.

В отношении Куликовой возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», ей предъявлено обвинение.

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