Акция «Осторожно, мошенники!» прошла в одном из районов Якутии

В Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) волонтеры и сотрудники полиции провели информационно-пропагандистскую акцию «Осторожно, мошенники!». Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Мирнинскому району.

В акции приняли участие студенты-волонтеры Мирнинского регионального технического колледжа. Совместно с сотрудниками полиции они раздали жителям листовки с информацией о том, как не стать жертвой мошенников и как уберечь своих близких. Также они рассказали о наиболее распространенных схемах злоумышленников, пишет ИА SakhaNews.

15 февраля сообщалось о том, что оперативники ГУ МВД по городу Москве при участии экспертов международной компании Group-IB раскрыли схему мошенничества и обезвредили телефонных аферистов, которые на протяжении нескольких лет обманом вымогали у пожилых людей деньги. Ущерб от семи установленных эпизодов мошенничества оценивается в 10 млн рублей, однако оперативники уверены, что число жертв гораздо больше.