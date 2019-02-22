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Шотландец пойдет под суд за подмигивание незнакомке в баре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Житель Шотландии предстанет перед судом за то, что несколько раз подмигнул незнакомой женщине в баре, пишет Daily Mail

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Инцидент произошел в Dexy's Bar в городе Данди. По данным издания, женщина пыталась пресечь попытки 36-летнего мужчины познакомиться с ней. Кроме того, ловелас сделал незнакомке непристойное предложение и вступил в конфликт, после того как она попросила его покинуть помещение.

Также есть информация, что в тот же вечер шотландец пытался поцеловать другую девушку.

Суд над мужчиной состоится 9 мая, на этой неделе его освободили из-под стражи под залог.

Тем временем ученые определили выигрышную стратегию поведения на сайтах знакомств. Оказалось, что понравившемуся человеку стоит отправлять короткие и сдержанные сообщения.

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