Шотландец пойдет под суд за подмигивание незнакомке в баре

Житель Шотландии предстанет перед судом за то, что несколько раз подмигнул незнакомой женщине в баре, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в Dexy's Bar в городе Данди. По данным издания, женщина пыталась пресечь попытки 36-летнего мужчины познакомиться с ней. Кроме того, ловелас сделал незнакомке непристойное предложение и вступил в конфликт, после того как она попросила его покинуть помещение.

Также есть информация, что в тот же вечер шотландец пытался поцеловать другую девушку.

Суд над мужчиной состоится 9 мая, на этой неделе его освободили из-под стражи под залог.

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