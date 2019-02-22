Прямой эфир

Карантин по бешенству объявили в поселке в ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Смидович Еврейской автономной области ввели карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал первый заместитель председателя правительства региона Максим Сироткин.

Очагом опасного заболевания объявили один из домов по улице Шевчука. Неблагополучными по данному заболеванию также названы соседние подворья. Для ликвидации эпизоотического очага и предупреждения распространения болезни утвержден план мероприятий, пишет ИА ЕАОMedia.

Управлению здравоохранения области дано поручение принять соответствующие меры по обеспечению учреждений здравоохранения антирабическими препаратами.

Во время действия карантина вводится ограничение на торговлю домашними животными, а также на их вывоз за пределы карантинной зоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Карантин по бешенству ввели в Омской области
Больная бешенством лиса напала на человека во Владимирской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017