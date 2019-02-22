Карантин по бешенству объявили в поселке в ЕАО

В поселке Смидович Еврейской автономной области ввели карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал первый заместитель председателя правительства региона Максим Сироткин.

Очагом опасного заболевания объявили один из домов по улице Шевчука. Неблагополучными по данному заболеванию также названы соседние подворья. Для ликвидации эпизоотического очага и предупреждения распространения болезни утвержден план мероприятий, пишет ИА ЕАОMedia.

Управлению здравоохранения области дано поручение принять соответствующие меры по обеспечению учреждений здравоохранения антирабическими препаратами.

Во время действия карантина вводится ограничение на торговлю домашними животными, а также на их вывоз за пределы карантинной зоны.