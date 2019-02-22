Здание нового терминала аэропорта Хабаровска сдадут в сентябре

Новый пассажирский терминал аэропорта Хабаровска планируют сдать к октябрю 2019 года. На данный момент строительство объекта завершено, ведутся работы по монтажу оборудования. В четверг, 21 февраля, здесь состоялся пресс-тур по строительной площадке пассажирского терминала.

Как заявил представитель компании-подрядчика «Лимакмаращстрой» Уфук Маджит, основные строительные работы завершены. Терминал подключен к внешнему отоплению. Все работы ведутся согласно графику, что позволяет говорить о том, что ввод в эксплуатацию состоится в конце III квартала этого года, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на сайт АО «Хабаровский аэропорт».

По словам заместителя исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» по проектным работам Дмитрия Петриченко, всё инженерное оборудование терминала сертифицировано, среди производителей в основном лидеры рынка. Часть оборудования уже смонтирована, часть доставлена, работы по монтажу инженерных систем будут идти до осени.

Первый заместитель исполнительного директора Эльвира Ванюшкина рассказала, что также завершается подготовка к проведению открытых тендеров по выбору арендаторов помещений и площадей в новом терминале.