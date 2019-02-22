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Нападение безбилетника на сотрудников метро в Москве попало на видео

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как безбилетник напал на двоих контролеров на станции метро «Текстильщики» в Москве. 

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как злоумышленник проходит через турникет следом за другим человеком. Контролеры пытаются его остановить. Одного из них пассажир резко толкнул плечом, в результате чего сотрудник подземки ударился головой об пол.

После этого безбилетник пытался убежать, но за ним погнался другой контролер. Во время погони «заяц» достал нож и ранил преследователя. 63-летний пострадавший находится в реанимации

Злоумышленник скрылся от стражей порядка на станции «Кузьминки». МВД предупреждает, что он вооружен и представляет опасность. В настоящее время правоохранительные органы продолжают поиск подозреваемого.

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