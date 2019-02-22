Председатель СНT распылил баллончик в дачников после просьб об интернете

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении председателя садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ), который в начале февраля распылил газовый баллончик в лицо двум дачникам после их просьбы провести интернет.

«Потерпевшим потребовалась медицинская помощь, врачи зафиксировали у них химические ожоги глаз первой степени», — рассказали ИА FlashNord в пресс-службе регионального главка полиции.

Председателя СНТ подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью. 49-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщалось в конце января, из больницы города Тулуна в Иркутской области выписали восемь детей из 14 пострадавших в результате разгерметизации газового баллончика в школе. Первоклассник принес с собой баллончик, который ему дали для защиты от собак. С его родителями провели профилактическую беседу.