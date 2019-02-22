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Назван самый упоминаемый в российских СМИ мужчина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В преддверии Дня защитника Отечества компания «Медиалогия» составила рейтинг самых упоминаемых мужчин в российских СМИ за последний год. Первое место в списке занял президент РФ Владимир Путин.

Глава государства лидирует с заметным перевесом — он упоминался в 3,67 млн сообщений. На втором месте идет российский премьер Дмитрий Медведев, которого журналисты упомянули в 657 тыс. материалов. Замыкает тройку лидеров официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который упоминался в 339,4 тыс. материалов. 

Также в списке представлены мэр Москвы Сергей Собянин, глава российского МИДа Сергей Лавров, главный тренер сборной страны по футболу Станислав Черчесов и футболист Артем Дзюба.

Рейтинг был составлен на основе материалов журналистов, опубликованных с февраля 2018 по февраль 2019 года, уточняет ТАСС.

По итогам 2018 года по версии компании «Медиалогия» газета «Известия» вновь была признана лидером по цитируемости.

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