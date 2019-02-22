Спасатели эвакуировали сломавшего ногу на льду Байкала туриста

На Байкале в Иркутской области спасатели эвакуировали туриста из Тюмени, который катался по льду на коньках и сломал ногу. Пострадавший был доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, 12 туристов из Тюмени путешествовали на коньках от поселка Большое Голоустное до села Сахюрта, когда один из них подвернул ногу и не смог продолжить движение. Туристы приняли решение об эвакуации товарища, пишет ИА IrkutskMedia.

Прибывшие на вездеходе спасатели забрали туриста и доставили его в Посольское поисково-спасательное подразделение, где передали фельдшеру. Медик сопроводила пострадавшего в Кабанскую районную больницу. Там ему был диагностирован перелом и оказана необходимая помощь.

Отмечается, что группа туристов была зарегистрирована в Байкальском ПСО. Инцидент случился на третий день их путешествия на коньках.