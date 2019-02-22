Транспортную модель Воронежа разработает компания из Рязани
Власти Воронежа выбрали компанию, которая займется разработкой мультимодульной модели общественного транспорта города. Это сделает ООО «Первый центр образовательных услуг» из Рязани. Работа над проектом должна быть закончена к 15 августа 2019 года.
Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на областное правительство, об этом стало известно во время встречи властей Воронежа с делегацией из Японии, которая была посвящена организации в городе системы рельсового транспорта.
Планируется, что мультимодульная модель будет базироваться на замерах пассажиропотока по будням и выходным, системе управления данными BigData и на результатах соцопросов. Кроме того, разработчики проанализируют характеристики остановок и потоков по основным магистралям.
Также на совещании поднимался вопрос о стоимости скоростного рельсового транспорта. Японские разработчики сообщили, что она будет ниже, чем в Японии, из-за низкой сейсмоопасности. Но точная сумма так и не была названа. По некоторым данным, проект обойдется в 30 млрд рублей.