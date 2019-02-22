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Транспортную модель Воронежа разработает компания из Рязани

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Власти Воронежа выбрали компанию, которая займется разработкой мультимодульной модели общественного транспорта города. Это сделает ООО «Первый центр образовательных услуг» из Рязани. Работа над проектом должна быть закончена к 15 августа 2019 года.

Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на областное правительство, об этом стало известно во время встречи властей Воронежа с делегацией из Японии, которая была посвящена организации в городе системы рельсового транспорта.

Планируется, что мультимодульная модель будет базироваться на замерах пассажиропотока по будням и выходным, системе управления данными BigData и на результатах соцопросов. Кроме того, разработчики проанализируют характеристики остановок и потоков по основным магистралям.

Также на совещании поднимался вопрос о стоимости скоростного рельсового транспорта. Японские разработчики сообщили, что она будет ниже, чем в Японии, из-за низкой сейсмоопасности. Но точная сумма так и не была названа. По некоторым данным, проект обойдется в 30 млрд рублей.

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