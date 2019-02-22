Пожарные гидранты в Пустошке под Псковом признали непригодными

В городе Пустошка в Псковской области пожарные гидранты признали непригодными для использования при тушении возгораний. Кроме этого, во время проверки выяснилось, что из 10 пожарных водоемов в городе ни один не годится для забора воды зимой, поскольку рядом нет необходимых подъездов, которые были бы очищены от снега.

Как поясняет Псковское агентство информации, проверку инициировали после того, как во время тушения пожара в магазине «Удачная покупка» в Пустошке, который вспыхнул 23 января, выяснилось, что ближайший гидрант занесен снегом. 7 февраля, когда пожарные тушили огонь в гараже, также выяснилось, что гидрант занесен снегом.

В адрес главы Пустошки направлено представление об устранении выявленных нарушений закона. Материалы проверки направлены в контролирующий орган для привлечения должностных лиц к административной ответственности. Районная прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.