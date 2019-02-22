Астрономы пообещали сближение Луны с другими небесными телами

Луна сблизится с другими яркими звездами и планетами на следующей неделе. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

По словам специалистов, жители столицы смогут наблюдать перемещение небесного тела перед восходом солнца в конце февраля и в первые дни марта над юго-восточным горизонтом. По словам специалистов, Луна вступает в период утренней видимости и будет заметна начиная с 4:00 утра и до рассвета в 7:30 мск.

Можно будет увидеть, что «стареющий серп Луны пройдет мимо ярких звезд Спики и Антареса, а также близ Юпитера, Сатурна и Венеры», сообщает агентство городских новостей «Москва». Уточняется, что лунный серп будет перемещаться по созвездиям Весы, Скорпион, Змееносец, Стрелец и Козерог.

Угловое расстояние между светилами при сближении составляет менее 6–7 градусов (около 10–12 видимых размеров лунного диска).

Летом 2018 года китайские астрономы обнаружили звезду с крупнейшими запасами лития.