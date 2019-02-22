Единую карту горожанина начали выдавать жителям Севастополя

МФЦ и департамент труда и соцзащиты населения Севастополя смогли принять 40 тыс. заявлений на выдачу персонифицированной единой городской карты севастопольца (ЕГКС). К малоподвижным гражданам на дом приезжают оперативные группы, чтобы принять у них заявление.

По словам вице-губернатора Ильи Пономарева, на данный момент выдано около 11 тыс. карт. Всего же власти намерены выдать 100 тыс. ЕГКС, сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь».

Пока оформляется персонифицированная карта, жителю города выдадут временную. После 1 апреля у севастопольцев также появится возможность бесплатного проезда по имеющимся у них в настоящее время документам, отметил вице-губернатор.

Ранее городские власти планировали завершить выдачу карт в I квартале 2019 года, так как с 1 апреля право на бесплатный проезд в общественном транспорте будет предоставляться только обладателям ЕГКС.