МИД России предупредил о провокациях в Венесуэле на фоне поставок гумпомощи

В Министерстве иностранных дел России не исключили силовых провокаций в Венесуэле в связи с поставками якобы американской гуманитарной помощи.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, столкновения между сторонниками и противниками действующего руководства республики во главе с Николасом Мадуро могут произойти уже в эту субботу, 23 февраля

«Развитие событий в Венесуэле подошло к критической черте, это все понимают. На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое и руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем (...) предлог для силовой акции по отстранению от власти легитимного президента страны», — цитирует дипломата ТАСС.

Она также рассказала, что Соединенные Штаты активно перебрасывают спецсилы и технику к границе Баливарианской Республики, пишет «Газета.ру».

21 февраля лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Данный шаг мировые СМИ уже окрестили кульминацией кризиса в латиноамериканской стране.

Как пишет Vanguardia Liberal, в тот же день Гуайдо отправился на границу с Колумбией, куда должны были приехать его сторонники. Один из пунктов сбора гуманитарных грузов находится неподалеку от этого места — в колумбийском городе Кукута. Представители оппозиции уже заявили, что они «будут ближе к тому, чтобы начать продвигать республику вперед» после того как сотни тысяч венесуэльцев получат гумпомощь.

В свою очередь, Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. В качестве предупредительной меры он объявил о закрытии морской и воздушной границы с рядом расположенными островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов. Кроме того, Каракас закрыл границу с Бразилией и не исключил того же самого по отношению к Колумбии.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

20 февраля президент Боливии Эво Моралес заявил, что американский лидер Дональд Трамп планирует военное вторжение в Венесуэлу. Политик предостерег главу Белого дома от подобных действий и пообещал не допустить военной интервенции.