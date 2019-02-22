Особый противопожарный режим введут на юге Хабаровского края

На территории южных районов Хабаровского края введут особый противопожарный режим. На данный момент в регионе действует шесть природных пожаров, которым благоприятствуют погодные условия. Об этом сообщил губернатор края Сергей Фургал в ходе заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Сейчас в крае зарегистрировано шесть пожаров на территории более 4 тыс. га, в том числе один в Хабаровском районе, который влияет на задымленность Хабаровска, что влияет на здоровье граждан», — приводит слова главы региона ИА AmurMedia.

В ходе заседания также стало известно, что тушение осложняется несколькими факторами, в том числе тем, что воду для тушения огня невозможно набрать на месте — водоемы до сих пор покрыты льдом. При этом отсутствие снега создает благоприятные условия для распространения пламени.

Особый противопожарный режим решено было ввести в южных районах края и районах, соседствующих с ЕАО.

21 февраля сообщалось о том, что столицу Хабаровского края накрыл дым от пожаров. Он появился в Хабаровске почти на два месяца раньше обычного. Причиной стало большое количество природных пожаров, произошедших из-за малоснежной зимы.