Прямой эфир

Особый противопожарный режим введут на юге Хабаровского края

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории южных районов Хабаровского края введут особый противопожарный режим. На данный момент в регионе действует шесть природных пожаров, которым благоприятствуют погодные условия. Об этом сообщил губернатор края Сергей Фургал в ходе заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Сейчас в крае зарегистрировано шесть пожаров на территории более 4 тыс. га, в том числе один в Хабаровском районе, который влияет на задымленность Хабаровска, что влияет на здоровье граждан», — приводит слова главы региона ИА AmurMedia.

В ходе заседания также стало известно, что тушение осложняется несколькими факторами, в том числе тем, что воду для тушения огня невозможно набрать на месте — водоемы до сих пор покрыты льдом. При этом отсутствие снега создает благоприятные условия для распространения пламени.

Особый противопожарный режим решено было ввести в южных районах края и районах, соседствующих с ЕАО.

21 февраля сообщалось о том, что столицу Хабаровского края накрыл дым от пожаров. Он появился в Хабаровске почти на два месяца раньше обычного. Причиной стало большое количество природных пожаров, произошедших из-за малоснежной зимы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Приморье за сутки ликвидировали 137 возгораний травы
Особый противопожарный режим ввели в двух районах Хабаровского края

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017