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В аэропорту Нигерии шасси самолета сломалось из-за мешков с деньгами

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Фото: Global Look Press/U.S. Air Force
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Причиной поломки самолета в нигерийском аэропорту стал необычный багаж. Об этом на своей странице в Instagram рассказал журналист Дел Момомду.

По его словам, заднее шасси лайнера подломилось из-за большого количества мешков с деньгами, в результате чего воздушное судно село на хвост.

Момомду добавил, что происшествие могло бы послужить сюжетом для голливудского фильма: самолет, который сломался от большого количества загруженных на борт наличных, сообщает телеканал «360».

Ранее 22 февраля сообщалось, что самолет вынужденно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажиров.

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